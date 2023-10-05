Путин заявил, что на самолет Пригожина не оказывалось внешнего влияния. Но в телах пассажиров самолета якобы обнаружили фрагменты ручных гранат.

Смотрите также: Перед смертью Пригожин по совету чиновника сменил начальника своей охраны

Путин прокомментировал падение самолета Пригожина

Очевидно, Кремль хочет сделать все для того, чтобы его не обвиняли в смерти главы ЧВК "Вагнера". Теперь уже в телах погибших появились обломки гранат. И интересно, что при такой находке тела не проверяли на наркотики или алкоголь.

В телах пассажиров самолета Пригожина обнаружены фрагменты ручных гранат. К сожалению, экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших не проводились,

– заявил Путин.

В то же время он заявил, что в офисе компании Пригожина в Петербурге обнаружили 10 миллиардов рублей наличными и 5 килограммов кокаина.

При этом, по словам диктатора, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин "доложил ему", что самолет Пригожина не испытал внешнего влияния.

Интересные детали о смерти Пригожина