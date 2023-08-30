Прессслужба Пригожина рассказала, что прощание с ним "состоялось в закрытом формате". В результате его похоронили на Пороховском кладбище. О том, что произошло после похорон, рассказали российские СМИ.

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Пригожина хоронили без почестей, но "по-богатому"

Готовились к похоронам Пригожина на нескольких кладбищах Петербурга, но Пороховский кладбище среди них не упоминался. Точной информации, где и когда будут прятать главаря ЧВК "Вагнера", не было, поэтому журналисты весь день следили за перемещениями траурных кортежей по Петербургу. Администратор кладбища рассказал, что мать Пригожина распорядилась копать могилу за сутки до похорон. Его похоронили в закрытом дорогом гробу, обитом бархатом. Его могила рядом с отцом. Также на кладбище повесили указатель к могиле Пригожина.

На кладбище российским журналистам сообщили, что Пригожина похоронили около 16 часов дня, а о месте похорон не сообщали, потому что так пожелали родственники.

Также СМИ сообщают, что военных почестей, которые должны быть у Пригожина как у "героя" России, не было. Сотрудники кладбища рассказали, что на похоронах было 20 – 30 человек, среди которых были его женщина и дочь. Но совсем не было людей в военной форме.

"Самое веселое" началось после похорон

Уже после похорон на кладбище пришли многие силовики, утром на следующий день рядом было припарковано несколько автобусов Росгвардии, а часть сотрудников правоохранительных органов ночевали рядом с кладбищем.

По словам администратора, силовики даже угрожали расстрелом администрации кладбища.

(Пришли – ред.) просто вот сюда (в здание администрации – ред.). Угрожали расстрелять. Говорят: "кто вы такие, ну-ка киш отсюда!" Кто нас спрашивает? Здесь такие люди – полковник на полковнике, полковником погоняет! Я сам удивлен не меньше вас. Это очень тихое спокойное семейное кладбище. Я работаю здесь с 90-х годов. За мою долгую счастливую жизнь – первый раз такая. Я не думаю, что этот ажиотаж продолжится. В 90-е страшнее бандюганов хоронили, этот хоть на уровне государства. Завтра еще точно будут дежурить (полицейские – ред), а сколько точно не знаю",

– заявил он.

К слову, один из журналистов российской службы "Радио Свобода" рассказал, что на похоронной церемонии соратника Пригожина Валерия Чекалова, похороненного на Северном кладбище, тоже были бандиты. Один из мужчин, пришедших на похороны, угрожал, что если журналисты не откажутся снимать "по-хорошему", то может быть "по-плохому", поскольку "полиции на кладбище нет".