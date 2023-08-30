Пресслужба Пригожина розповіла, що прощання з ним "відбулося в закритому форматі". У підсумку його поховали на Пороховському кладовищі. Про те, що відбулось після похорону, розповіли російські ЗМІ.

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Пригожина ховали без почестей, але "по-багатому"

Готувались до похорону Пригожина на кількох кладовищах Петербурга, але Порохівський цвинтар серед них не згадувався. Точної інформації, де і коли ховатимуть ватажка ПВК "Вагнера", не було, тож журналісти весь день стежили за переміщеннями траурних кортежів Петербургом. Адміністратор кладовища розповів, що мати Пригожина розпорядилася копати могилу за добу до похорону. Його поховали в закритій дорогій труні, оббитій оксамитом. Його могила поруч з батьком. Також на кладовищі повісили вказівник до могили Пригожина.

На кладовищі російським журналістам повідомили, що Пригожина поховали близько 16-ї години дня, а про місце похорону не повідомляли, тому що так побажали родичі.

Також ЗМІ повідомляють, що військових почестей, які мали бути у Пригожина як в "героя" Росії, не було. Співробітники кладовища розповіли, що на похороні було 20 – 30 осіб, серед яких були його жінка та дочка. Але зовсім не було людей у військовій формі.

"Найвеселіше" почалось після похорону

Вже після похоронів на кладовище прийшло багато силовиків, зранку наступного дня поруч було припарковано кілька автобусів Росгвардії, а частина співробітників правоохоронних органів ночували поруч із кладовищем.

За словами адміністратора, силовики навіть погрожували розстрілом адміністрації цвинтаря.

(Прийшли – ред.) просто ось сюди (у будівлю адміністрації - ред.). Погрожували розстріляти. Кажуть: "хто ви такі, ну-ка киш звідси!" Хто нас питає? Тут такі люди – полковник на полковнику, полковником поганяє! Я сам здивований не менше за вас. Це дуже тихе спокійне сімейне кладовище. Я працюю тут із 90-х років. За моє довге щасливе життя – перший раз таке. Я не думаю, що цей ажіотаж продовжиться. У 90-ті страшніше бандюганів ховали, цей хоч на рівні держави. Завтра ще точно чергуватимуть (поліцейські – ред), а скільки точно не знаю".,

– заявив він.

До слова, один із журналістів російської служби "Радіо Свобода" розповів, що на похоронній церемонії соратника Пригожина Валерія Чекалова, якого поховали на Північному цвинтарі, теж були бандити. Один із чоловіків, які прийшли на похорон, погрожував, що якщо журналісти не відмовляться знімати "по-доброму", то може бути "по-поганому", оскільки "поліції на цвинтарі немає".