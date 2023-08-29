Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что смерть Пригожина может быть выдумкой. Он усомнился в этом из-за сообщений от следственного комитета России.

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В сообщении следственного комитета России указали, что "было завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 людей летевших на самолете были установлены. Они соответствуют списку, который заявлен в полетном письме". Самое интересное в этом случае, что они так и не сказали на "человеческом языке", что Пригожин был уничтожен.

Почему Пригожин может быть живым

По мнению Жирнова, в авиакатастрофе мог погибнуть двойник Пригожина. На это наталкивает заявление от следственного комитета России.

Оказывается, что в России есть по меньшей мере 4 человека, которых звали Пригожин Евгений Викторович. Первый – это тот же главарь "Вагнера" и международный преступник.

А вот с тремя другими есть некоторые интересные детали. Эти люди с другими именами и фамилиями работали на Пригожина, но в какой-то момент решили переименоваться. Их звали Красавин Леонид Михайлович, Юнусов Руслан и Алексеев Дмитрий Алексеевич. Теперь они все по паспорту – Пригожин Евгений Викторович.

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Красавин в 2020 году ездил по паспорту Пригожина в Мюнхен, где был задержан, ведь он похож на Пригожина. У сети даже есть фото, как его снимали для паспортного контроля. Также Красавин таким же способом ездил в Литву. И самое интересное – у него такая же дата рождения, как и у реального Пригожина.

Кроме того, после попытки мятежа у реального Пригожина нашли паспорта с другими данными – Гейлера Дмитрия Исаковича 1 августа 1965 года, Боброва Владимира Васильевича 27 января 1956 года и Семенова Олега Юрьевича 8 октября 1962 года.

Итак, мы знаем, что сам Пригожин имел 3 паспорта на другие фамилии. И 3 человека имели паспорт по его фамилии. Теперь снова читаем сообщение следственного комитета России, что "личности всех 10 человек были установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном письме". Все становится совсем по-другому. Следком не сказал, что погиб настоящий Пригожин. Там сказали, что погиб кто-то из Пригожиных. Этакая юридическая казуистика. Написали якобы правду, но не сказали правду,

– считает Жирнов.

В этот момент Пригожин под фамилией Гейлер или Бобров мог находиться в другом самолете. Или просто тайно уехал из России. А погиб мог кто-то из Евгениев Викторовичей Пригожиных, ранее изменивших свои данные.

Пока известно, что это точно не был Руслан Юнусов, ведь он находится в тюрьме с 2018 года. Потому, как утверждает Жирнов, это мог быть Красавин или Алексеев.

Уничтожение Пригожина: коротко