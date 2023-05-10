Соответствующее заявление "повар Путина" сделал на странице в соцсетях. Вероятно, под "дедушкой" Пригожин имел в виду Валерия Герасимова. 24 Канал.

Важно Пригожин бросил вызов Путину: как он на такое отважился

Пригожин дал заднюю

Глава ПИК "Вагнера" Пригожин решил прокомментировать свои слова о "счастливом дедушке". По его словам, его неправильно поняли, когда начали приписывать эти слова в адрес Владимира Путина. Он якобы имел в виду других людей.

В комментарии пропагандистским СМИ он предложил самостоятельно выбрать, кого считать "дедом". Так, первым вариантом он назвал бывшего сотрудника минобороны России Михаила Мизинцева. По словам Пригожина, "дед - полный му*ак", а в комментарии он благодарит мизинцева за то, что тот давал снаряды вагнеровцам.

Вторым вариантом он называет действующего начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Именно на него Пригожин "наехал" в видео на днях раньше.

Начальник генштаба Валерий Васильевич Герасимов, который должен давать нам снаряды, но снаряды мы в достаточном объеме не получаем, а получаем только 10%,

– подчеркнул "повар Путина".

Напоследок Пригожин назвал и третий вариант – Наталья Хим. Однако Пригожин о ней отзывается с добром, потому что она в соцсетях предлагала вагнеровцам ящики с боеприпасами.

Пригожин "наехал" на "бункерного дедушку"

Во время "победобесия" в России Пригожин опубликовал очередное видео с истерикой. Он наехал на "счастливого дедушку", не дающий вагнеровцам боеприпасов. "Повар Путина" жаловался, что боеприпасы просто лежат на складах, потому что "некоторые люди" решили иметь "потенциал".

"Есть люди, которые однажды жизнь где-то изучили, что должен быть резерв и накапливают резервы. Промышленность строгает снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их накапливают на складах, для чего – никто не знает", – сетовал Пригожин.

В ISW предположили, что в обращении Пригожин намекал на Путина, потому что тот несколько раз употреблял слово "дедушка". Однако впоследствии глава вагнеровцев объяснил свои слова.