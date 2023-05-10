Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, ситуация достаточно странная. Пока непонятно, кого именно Пригожин назвал "м*даком". Но если это Путин – то Пригожин впервые напрямую "наехал" на диктатора.

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Выходит, что Пригожин бросил вызов Путину

Как предположил Гудков, Пригожин или вовсе пошел в ва-банк, чтобы его уничтожили через определенное количество времени; или же у него есть определенная информация о Путине, которая еще не попала в информационное пространство.

Я не знаю о ком говорил Пригожин. Всем кажется, что о Путине. Но это будет "большой камень" в сторону Путина. Если это действительно так, то можно говорить о новом этапе развития внутренних отношений между элитами в России.

– считает Гудков.

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Несмотря на это, сейчас утверждать что-то очень рано. Ведь лишь незначительное количество людей владеет информацией, которая находится среди российских элит.

По его мнению, если Пригожин действительно так "наехал" на Путина, возможно, это свидетельствует, что с диктатором что-то не то. Однако это только предположение. Сейчас нужно просто следить за ситуацией и уже потом делать выводы.

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