Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, ситуація є досить дивною. Поки незрозуміло, кого саме Пригожин назвав "м*даком". Але якщо це Путін – то Пригожин вперше напряму "наїхав" на диктатора.

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Виходить, що Пригожин кинув виклик Путіну

Як припустив Гудков, Пригожин або зовсім пішов у ва-банк, щоб його знищили через певну кількість часу; або ж він має певну інформацію про Путіна, яка ще не потрапила в інформаційний простір.

Я не знаю про кого говорив Пригожин. Всім здається, що про Путіна. Але це буде "великий камінь" в бік Путіна. Якщо це дійсно так, то можна говорити про новий етап розвитку внутрішніх відносин між елітами в Росії,

– вважає Гудков.

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Попри це, зараз стверджувати щось надзвичайно рано. Адже лише незначна кількість людей володіє інформацією, яка перебуває серед російських еліт.

На його думку, якщо Пригожин дійсно так "наїхав" на Путіна, то, можливо, це свідчить, що з диктатором щось не те. Однак це лише припущення. Зараз потрібно просто стежити за ситуацією і вже потім робити висновки.

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