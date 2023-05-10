Про це в ефірі 24 Каналу сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він пояснив, хто може входити до цієї групи і яку насправді роль виконує сам Пригожин.
Дивіться також Пригожину буде непереливки: чи зможуть вагнерівці залишити Бахмут юридично та фактично
Пригожин – спікер
Михайло Самусь припустив, що в Росії сформувалася група, яка виступає на противагу Шойгу-Герасимову. До неї увійшли олігархи, представники спецслужб, воєнної розвідки і навіть адміністрації російського президента. А безпосередньо Пригожин виконує у цій групі роль спікера.
"Не думаю, що в сучасних реаліях можна припустити як "кухар" чи кримінальний авторитет не один раз відкрито посилає міністра оборони чи Генштаб. Звісно, що все це зрежисовано. В принципі, "проєкт Пригожин, Вагнер і Бахмут" був задуманий як історія успіху цієї впливової групи, яка намагається перемогти інші, наприклад Шойгу-Герасимова, і стати ближче до Путіна", – припустив спікер.
Михайло Самусь про виступи Пригожина: дивитись відео
Історія успіху не вдалася
Експерт зазначив, що запланована "історія успіху" на Бахмутському напрямку у згаданої вище групи не вдалася. Тому тут для неї є загроза.
Путін може більше підвищувати групу Шойгу-Герасимова і їхній доступ до ресурсів та грошей буде більшим, ніж у пригожинських. Тому ця ситуація викликає істеричні реакції. Вона може призвести не тільки до відсування від ресурсів, але й матиме трагічні наслідки для тієї групи, яка програє в "путінських перегонах",
– сказав він.
Путін сам все режисує
Раніше зазначалось, що в Росії йде боротьба проти Путіна, можливий навіть замах на нього та революції. Утім, Михайло Самусь відкидає це і вважає, що очільник Кремля сам є режисером усіх цих "шоу" і навмисно то посилює, то послаблює певні групи. То надає снаряди, то навпаки.
"Якби Путін не був безпосереднім куратором і керівником цих "шоу", то Пригожина, який послав Шойгу, прибрали б вже за декілька годин. А так він дозволяє йому це робити. Путіну подобається таке і його кдбшні уявлення про керування країною та маніпулювання людьми полягають саме в такій політиці, яку він реалізовує через ці "шоу" Пригожина", – резюмував експерт.
Заяви Пригожина: останні
- Пригожин знову занив, що вагнерівці досі начебто не отримали обіцяні снаряди. Утім, відступати від Бахмута вони не будуть ще щонайменше декілька днів. Він відзначив, що російське Мінооборони погрожує розцінити їхній відхід як державну зраду.
- До 9 травня ватажок ПВК "Вагнера" встиг передати вітання Путіну. Щоправда жодних імен він називав. Та з риторичного питання "як жити Росії, якщо цей дідусь виявиться закінченим м*даком" все й так зрозуміло.
- В американському Інституті вивчення війни зазначили, що раніше в такій формі Пригожин висловлювався щодо інших російських діячів, але Путіна оминав. Утім, підвищував його авторитет за допомогою подібних риторичних трюків.
- Щодо заяви про "відхід" з Бахмута в ISW зауважили на залежності Пригожина від російського МО. Він хотів його шантажувати, але натомість навіть не виконав свій ультиматум.