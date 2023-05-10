Про це в ефірі 24 Каналу сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він пояснив, хто може входити до цієї групи і яку насправді роль виконує сам Пригожин.

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Пригожин – спікер

Михайло Самусь припустив, що в Росії сформувалася група, яка виступає на противагу Шойгу-Герасимову. До неї увійшли олігархи, представники спецслужб, воєнної розвідки і навіть адміністрації російського президента. А безпосередньо Пригожин виконує у цій групі роль спікера.

"Не думаю, що в сучасних реаліях можна припустити як "кухар" чи кримінальний авторитет не один раз відкрито посилає міністра оборони чи Генштаб. Звісно, що все це зрежисовано. В принципі, "проєкт Пригожин, Вагнер і Бахмут" був задуманий як історія успіху цієї впливової групи, яка намагається перемогти інші, наприклад Шойгу-Герасимова, і стати ближче до Путіна", – припустив спікер.

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Історія успіху не вдалася

Експерт зазначив, що запланована "історія успіху" на Бахмутському напрямку у згаданої вище групи не вдалася. Тому тут для неї є загроза.

Путін може більше підвищувати групу Шойгу-Герасимова і їхній доступ до ресурсів та грошей буде більшим, ніж у пригожинських. Тому ця ситуація викликає істеричні реакції. Вона може призвести не тільки до відсування від ресурсів, але й матиме трагічні наслідки для тієї групи, яка програє в "путінських перегонах",

– сказав він.

Путін сам все режисує

Раніше зазначалось, що в Росії йде боротьба проти Путіна, можливий навіть замах на нього та революції. Утім, Михайло Самусь відкидає це і вважає, що очільник Кремля сам є режисером усіх цих "шоу" і навмисно то посилює, то послаблює певні групи. То надає снаряди, то навпаки.

"Якби Путін не був безпосереднім куратором і керівником цих "шоу", то Пригожина, який послав Шойгу, прибрали б вже за декілька годин. А так він дозволяє йому це робити. Путіну подобається таке і його кдбшні уявлення про керування країною та маніпулювання людьми полягають саме в такій політиці, яку він реалізовує через ці "шоу" Пригожина", – резюмував експерт.

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