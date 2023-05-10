Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначив, що не варто висловлювання Пригожина сприймати занадто серйозно і постійно їх обговорювати в медійному просторі. Про це він розповів 24 Каналу.
До теми Щасливий дідусь виявиться м*даком, – як Пригожин епічно "привітав" Путіна з 9 травня
Пригожина попередять
На його думку, юридично приватна військова компанія може піти з Бахмуту. Адже це компанія, яку найняли на виконання певних функцій. Як, наприклад, охоронну фірму наймають для охорони, так військову – проводити бойові дії. Її може найняти як приватна особа, так і державна структура.
Якщо ПВК "Вагнера" розірве договір, відповідно до якого мають виконувати свої функції, а там є певні ознаки, що вони мають право це зробити, то не будуть мати жодної відповідальності, навіть кримінальної,
– зауважив військовий експерт.
Юридично Пригожин може вивести свою компанію з лінії фронту, а фактично, як вважає співрозмовник, йому скоріш за все не дозволять це зробити.
"Пригожина просто попередять, що йому за це буде непереливки", – припустив Гетьман.
Військовий експерт оцінив серйозність погроз Пригожина: дивіться відео
Хоче бути в центрі уваги
Він зауважив, якщо аналізувати висловлювання ватажка вагнерівців, то лише за останні тижні він багато чого наговорив.
Військовий експерт нагадав, що спочатку Пригожин заявив, що йому не вистачає снарядів і ПВК "Вагнера" піде з Бахмуту до 10 травня. Потім з'ясувалося, що вагнерівців нібито змінять кадировці. Пізніше йому буцімто дали снаряди і він залишиться. Але за день сказав, що боєприпаси не надали і вагнерівці виходять з Бахмут.
Мені здається, що у людини потік слів і він не контролює те, що говорить. Він протирічить сам собі щодня,
– впевнений співрозмовник.
Водночас Пригожин може вести у такий спосіб свою політичну гру. На думку Гетьмана, ймовірно він так розуміє ІПСО та інформаційну війну, і намагається нас заплутати.
Якщо ж сприймати серйозно слова Пригожина, то єдине пояснення його заяв, що у нього проблеми з психікою.
"Напевно він все це говорить, тому що хоче бути в центрі уваги і щоб ми всі обговорювали його безглузді заяви в медійному просторі. То може не будемо звертати на нього увагу – щось там розповідає міський божевільний, то нехай далі розповідає", – резюмував Олексій Гетьман.
Важливо Путін умисно зіштовхнув міноборони з Пригожиним: для чого це диктатору, пояснив Washington Post
Більше про скандальні заяви Євгенія Пригожина
- Ватажок ПВК "Вагнер" зняв відео з великою кількістю знищених вагнерівців та звинуватив в їхній смерті міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника генштабу Валєрія Герасимова. За його словами, вони не забезпечили ПВК "Вагнер" боєприпасами. А пізніше Пригожин заявив, що "музиканти" до 10 травня вийдуть з Бахмута.
- Водночас Рамзан Кадиров наголосив, що його бойовики можуть замінити "оркестрантів" на позиціях в Бахмуті.
- Пригожин погодився на цю пропозицію, але раптом повідомив, що розв'язав всі проблеми з міноборони: йому нібито нададуть снаряди, а координувати ПВК "Вагнер" від силовиків буде генерал армії Сергій Суровікін.
- Проте невдовзі Пригожин знову заговорив про снарядний голод, який міноборони так і не задовольнило. І в черговий раз він пригрозив, що виведе вагнерівців з Бахмута.