Об этом в эфире 24 Канала сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он объяснил, кто может входить в эту группу и какую роль играет сам Пригожин.
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Пригожин – спикер
Михаил Самусь предположил, что в России сформировалась группа, выступающая в противовес Шойгу-Герасимову. В нее вошли олигархи, представители спецслужб, военной разведки и даже администрации российского президента. А непосредственно Пригожин выполняет в этой группе роль спикера.
"Не думаю, что в современных реалиях можно предположить как "повар" или криминальный авторитет не раз открыто посылает министра обороны или Генштаб. Конечно, все это срежиссировано. В принципе, "проект Пригожин, Вагнер и Бахмут" был задуман как история успеха этой влиятельной группы, пытающейся победить другие, например Шойгу-Герасимова, и стать ближе к Путину", – предположил спикер.
Михаил Самусь о выступлениях Пригожина: смотреть видео
История успеха не удалась
Эксперт отметил, что запланированная "история успеха" на Бахмутском направлении в упомянутой выше группы не удалась. Поэтому здесь для нее есть угроза.
Путин может больше повышать группу Шойгу-Герасимова и их доступ к ресурсам и деньгам будет больше, чем у пригожинских. Потому эта ситуация вызывает истерические реакции. Она может привести не только к отодвижению от ресурсов, но и будет иметь трагические последствия для той группы, которая проиграет в "путинской гонке",
– сказал он.
Путин сам все режиссирует
Ранее отмечалось, что в России идет борьба против Путина, возможно даже готовится покушение на него и революции. Впрочем, Михаил Самусь отвергает это и считает, что глава Кремля сам режиссер всех этих "шоу" и намеренно то усиливает, то ослабляет определенные группы. То дает снаряды, то наоборот.
"Если бы Путин не был непосредственным куратором и руководителем этих "шоу", то Пригожина, пославшего Шойгу, убрали бы уже через несколько часов. А так он позволяет ему это делать. Путину нравится такое и его подобные представления об управлении страной, манипулирования людьми состоят именно в такой политике, которую он реализует через эти "шоу" Пригожина", – резюмировал эксперт.
Заявления Пригожина: последние
- Пригожин снова заныл, что вагнеровцы до сих пор вроде бы не получили обещанные снаряды. Впрочем, отступать от Бахмута они не будут еще как минимум несколько дней. Он отметил, что российское Минообороны угрожает расценить их уход как государственную измену.
- До 9 мая главарь ЧВК "Вагнера" успел передать поздравление Путину. Правда, никаких имен он называл. Но по риторическому вопросу "как жить России, если этот дедушка окажется законченным м*даком" все и так понятно.
- В американском Институте изучения войны отметили, что ранее в такой форме Пригожин высказывался по поводу других российских деятелей, но Путина обходил стороной. Впрочем, повышал его авторитет с помощью подобных риторических трюков.
- Относительно заявления об "уходе" из Бахмута в ISW отметили о зависимости Пригожина от российского МО. Он хотел его шантажировать, но даже не выполнил свой ультиматум.