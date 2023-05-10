Об этом в эфире 24 Канала сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он объяснил, кто может входить в эту группу и какую роль играет сам Пригожин.

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Пригожин – спикер

Михаил Самусь предположил, что в России сформировалась группа, выступающая в противовес Шойгу-Герасимову. В нее вошли олигархи, представители спецслужб, военной разведки и даже администрации российского президента. А непосредственно Пригожин выполняет в этой группе роль спикера.

"Не думаю, что в современных реалиях можно предположить как "повар" или криминальный авторитет не раз открыто посылает министра обороны или Генштаб. Конечно, все это срежиссировано. В принципе, "проект Пригожин, Вагнер и Бахмут" был задуман как история успеха этой влиятельной группы, пытающейся победить другие, например Шойгу-Герасимова, и стать ближе к Путину", – предположил спикер.

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История успеха не удалась

Эксперт отметил, что запланированная "история успеха" на Бахмутском направлении в упомянутой выше группы не удалась. Поэтому здесь для нее есть угроза.

Путин может больше повышать группу Шойгу-Герасимова и их доступ к ресурсам и деньгам будет больше, чем у пригожинских. Потому эта ситуация вызывает истерические реакции. Она может привести не только к отодвижению от ресурсов, но и будет иметь трагические последствия для той группы, которая проиграет в "путинской гонке",

– сказал он.

Путин сам все режиссирует

Ранее отмечалось, что в России идет борьба против Путина, возможно даже готовится покушение на него и революции. Впрочем, Михаил Самусь отвергает это и считает, что глава Кремля сам режиссер всех этих "шоу" и намеренно то усиливает, то ослабляет определенные группы. То дает снаряды, то наоборот.

"Если бы Путин не был непосредственным куратором и руководителем этих "шоу", то Пригожина, пославшего Шойгу, убрали бы уже через несколько часов. А так он позволяет ему это делать. Путину нравится такое и его подобные представления об управлении страной, манипулирования людьми состоят именно в такой политике, которую он реализует через эти "шоу" Пригожина", – резюмировал эксперт.

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