Відповідну заяву "кухар Путіна" зробив на сторінці у соцмережах. Ймовірно, під "дідусем" Пригожин мав на увазі Валерія Герасимова, повідомляє 24 Канал.

Важливо Пригожин кинув виклик Путіну: як він на таке наважився

Пригожин дав задню

Глава ПВК "Вагнера" Пригожин вирішив прокоментувати свої слова щодо "щасливого дідуся". За його словами, його неправильно зрозуміли, коли почали приписувати ці слова на адресу Владіміра Путіна. Він буцімто мав на увазі інших людей.

У коментарі пропагандистським ЗМІ він запропонував самостійно обрати, кого вважати "дідом". Так, першим варіантом, він назвав колишнього співробітника міноборони Росії Міхаїла Мізинцева. За словами Пригожина, "дід – повний му*ак", а у коментарі він дякує мізинцеву за те, що той давав снаряди вагнерівцям.

Другим варіантом він називає чинного начальника російського генштабу Валерія Герасимова. Саме на нього Пригожин "наїхав" у відео днями раніше.

Начальник генштабу Валерій Васильович Герасимов, який має давати нам снаряди, але снаряди ми у достатньому обсязі не отримуємо, а отримуємо лише 10%,

– підкреслив "кухар Путіна".

Наостанок Пригожин назвав і третій варіант – Наталія Хім. Проте Пригожин про неї відгукується з добром, бо вона буцімто у соцмережах пропонувала вагнерівцям ящики з боєприпасами.

Пригожин "наїхав" на "бункерного дєдушку"

Під час "побєдобєсія" у Росії Пригожин опублікував чергове відео з істерикою. Він наїхав на "щасливого дідуся", який не дає вагнерівцям боєприпасів. "Кухар Путіна" скаржився, що боєприпаси просто лежать на складах, бо "деякі люди" вирішили мати "потенціал".

"Є люди, які один раз життя десь вивчили, що має бути резерв та накопичують резерви. Промисловість стругає снаряди, а замість того, щоб віддавати їх у війська, їх накопичують на складах, для чого – ніхто не знає", – бідкався Пригожин.

В ISW припустили, що у зверненні Пригожин натякав на Путіна, бо той декілька разів вживав слово "дідусь". Проте згодом голова вагнерівців пояснив свої слова.