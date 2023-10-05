Незадолго до своей смерти Пригожин уволил начальника службы безопасности Владимира Рыжакова, который много лет занимал этот пост и назначил Михаила Ватанина. Об этом сообщают российские журналисты.
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Что известно о Ватанине
Михаила Ватанина Пригожину порекомендовал Александр Смирнов. Смирнов – бывший начальник криминальной милиции Санкт-Петербурга, впоследствии ставший федеральным инспектором города. Также он работал в АП РФ, ФСИН и является сотрудником российского правительства. Ранее он считался проводником идей Пригожина в АП РФ, а с начала полномасштабной войны активно помогал в продвижении плана Пригожина по вербовке заключенных в колониях.
Интересно, что Ватанин, когда пришел на должность главы охраны, полностью сменил весь состав бойцов. Возможно, именно это послужило причиной смерти главы ЧВК "Вагнера".
В то же время бывший начальник охраны Рыжаков просто загадочно исчез. Одни считают, что он уже тоже мертвец, а другие – что Рыжаков пошел на "глубокое дно", опасаясь за свою жизнь, ведь знает все о темных делах Пригожина и его окружения.
Охраняют даже после смерти: главное о загадочной смерти Пригожина
- 23 августа в России упал самолет, на котором находился Пригожин. Интересно, что его захоронение Кремль пытался засекретить – точной информации, где и когда будут прятать главаря ППК "Вагнера", не было.
- В итоге Пригожина в закрытом гробу похоронили на Пороховском кладбище без всяких военных почестей. На церемонии было очень мало людей.
- После захоронения могилу военного преступника начали охранять силовики.