Документ распространил ряд российских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Жена Пригожина ничего не унаследовала.
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Обнародовано завещание Пригожина
В сети появилось завещание Пригожина, в котором говорится, что все свое имущество главарь ЧВК "Вагнера" оставил сыну Павлу Пригожину. Жене Пригожина ничего не досталось, ведь он переписал на нее часть имущества во время расставания.
Ранее ряд источников сообщал, что между членами семьи главаря наемников возник конфликт, который может перерасти в затяжные баталии. Ведь сыну досталось почти все, а дочерям практически ничего.
Весь бизнес, все компании, вся собственность, кроме нескольких объектов, оставленных дочерям, достались Павлу. Он объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем. Но, если честно, то Павел находится под влиянием определенных лиц и самостоятельной величиной его назвать сложно,
– сообщил источник.
По его словам, Павел находится под влиянием нового начальника службы безопасности ЧВК "Вагнера" Михаила Ватанина.
Завещание Пригожина / Фото росСМИ
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Пригожин погиб в авиакатастрофе: коротко
- В Тверской области вечером 23 августа разбился самолет, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и его "правая рука" Дмитрий Уткин. Бизнес-джет "Embraer Legacy 600" летел из Санкт-Петербурга в Москву.
- Всего на борту находились 10 человек – 7 пассажиров и 3 работника воздушного судна. Все они погибли. Вечером того же дня российские пропагандисты подтвердили, что Пригожин тоже скончался.
- Эксперты предполагают, что смерть Пригожина не являлась случайностью. По одной из версий, его самолет могли сбить ракетой с ЗРК С-300. В Офисе Президента Украины считают, что главарь ЧВК "Вагнера" подписал себе смертный приговор еще в июне, когда поверил кремлевскому диктатору Владимиру Путину после своего неудачного мятежа.
- Похоронили Пригожина и Уткина 29 августа. Церемония прощания состоялась в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.