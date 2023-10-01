Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, блогер, юрист Марк Фейгин, отметив, что наемники – ненадежны, поэтому могут снова пойти на Москву. Отметим, что в Кремле обнародовали стенограмму разговора российского диктатора и экс-командира ЧВК "Вагнера".

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"30 тысяч, сидящих в тылу по городам, неизвестно, в какой связи они друг с другом, какие планы вынашивают. Проще их на фронт отправить. Эти 30 тысяч иссякнут через несколько месяцев. Возможно, за полгода. Их не станет", – подчеркнул Фейгин.

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Более ручной, чем Пригожин

По словам российского оппозиционера, Андрей Трошев – человек якобы "надежный". Мол, будет делать то, что ему скажут. К тому же в России уже говорили о том, что заключать контракты можно будет только с минобороны страны-агрессора.

"Будут ли делать из Трошева нового Пригожина? Конечно нет. Ведь доигрались уже с Пригожиным. А вторая причина – а зачем?" – отметил блогер.

Мол, Трошев выполняет служебное задание, а не политическое. Евгений Пригожин имел именно политические планы, которые довели его до похода на Москву.

Марк Фейгин предполагает, что впоследствии Андрея Трошева могут тихо отравить.

Вообще поставлена задача по полной зачистке. Я глубоко убежден, что подобного дубля с "возрождением" ЧВК "Вагнера" не будет. Это просто никому не нужно,

– сказал юрист.

По его мнению, бывшие участники ЧВК, которые уехали домой, а теперь возвращаются, не будут такими "эффективными", как это было при Пригожине.

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