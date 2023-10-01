Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, блогер, юрист Марк Фейгин, отметив, что наемники – ненадежны, поэтому могут снова пойти на Москву. Отметим, что в Кремле обнародовали стенограмму разговора российского диктатора и экс-командира ЧВК "Вагнера".
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"30 тысяч, сидящих в тылу по городам, неизвестно, в какой связи они друг с другом, какие планы вынашивают. Проще их на фронт отправить. Эти 30 тысяч иссякнут через несколько месяцев. Возможно, за полгода. Их не станет", – подчеркнул Фейгин.
Зачем бывших вагнеровцев возвращают на фронт: смотрите видео
Более ручной, чем Пригожин
По словам российского оппозиционера, Андрей Трошев – человек якобы "надежный". Мол, будет делать то, что ему скажут. К тому же в России уже говорили о том, что заключать контракты можно будет только с минобороны страны-агрессора.
"Будут ли делать из Трошева нового Пригожина? Конечно нет. Ведь доигрались уже с Пригожиным. А вторая причина – а зачем?" – отметил блогер.
Мол, Трошев выполняет служебное задание, а не политическое. Евгений Пригожин имел именно политические планы, которые довели его до похода на Москву.
Марк Фейгин предполагает, что впоследствии Андрея Трошева могут тихо отравить.
Вообще поставлена задача по полной зачистке. Я глубоко убежден, что подобного дубля с "возрождением" ЧВК "Вагнера" не будет. Это просто никому не нужно,
– сказал юрист.
По его мнению, бывшие участники ЧВК, которые уехали домой, а теперь возвращаются, не будут такими "эффективными", как это было при Пригожине.
Вагнеровцы возвращаются на войну против Украины
- После вывода бойцов ЧВК "Вагнера" из Украины, главарь вагнеровцев Евгений Пригожин пытался устроить вооруженный мятеж в России. Однако он был неудачным. Наемников после этого разместили на территории Беларуси. В августе они оттуда стали передислоцироваться.
- В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что страна-агрессор возвращает на войну бывших вагнеровцев, находившихся в Беларуси. Им поставили задачу вернуть утраченные позиции в Донецкой и Луганской областях. Бывшие бойцы ЧВК "Вагнера" воюют в разных подразделениях и принимают участие в боях на Востоке. Несколько сотен наемников зафиксировали на Бахмутском направлении.
- В Институте изучения войны отметили, что вагнеровцы раздроблены и вряд ли смогут объединиться в единую боевую силу или повлиять на боевые возможности россиян.