По всей вероятности, это будет иметь незначительное влияние на боевые возможности России, отметили аналитики американского Института изучения войны. Об этом пишет 24 Канал.

К слову Нет никаких подтверждений, – Буданов о том, убили ли Пригожина

"Вряд ли смогут повлиять на боевые возможности России"

Бывший глава Луганской ОВА 23 сентября заявил, что на разных участках фронта действуют вагнеровцы. Сергей Гайдай отметил, что ему неизвестно их количество или организация, под руководством которой боевики работают в Украине.

Источник, связанный с "Вагнером", утверждает, что около 500 бойцов, включая отказавшихся участвовать в мятеже Пригожина, присоединились к новой неизвестной организации. Ее якобы создал бывший руководитель отдела кадров ЧВК. Вагнеровцы, вероятно, вернутся в Украину, чтобы воевать на южном фланге Бахмута.

ISW ранее наблюдал за сообщениями о том, что начальник отдела кадров ЧВК "Вагнера" (ранее он назывался Вадим В. "Хрусталь") пытается завербовать вагнеровцев в новую ЧВК для действий в Африке.

Эти отчеты указывают на то, что войска "Вагнера" раздроблены и вряд ли смогут объединиться в единую боевую силу или повлиять на боевые возможности России, если вернутся к боевым действиям в Украине,

– подчеркнули аналитики.

Росгвардия вербует вагнеровцев