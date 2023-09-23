Соответствующее заявление сделал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, кто убил бывшего лидера "Вагнера" Евгения Пригожина. Он отметил, что не стоит торопиться с заявлениями, что Пригожин был убит.
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Буданов ответил, убили ли Пригожина
"Я бы не спешил говорить, что его (Пригожина – 24 Канал) убили", – сказал Буданов
Отвечая на вопрос, считает ли Буданов, что Пригожин жив, он сказал, что у него нет подтверждения.
Я бы просто не торопился с этим вопросом. У меня нет никаких подтверждений,
– сказал он, добавив, что разведка не знает, мертв ли Пригожин.
В ГУР подтвердили смерть Дмитрия Уткина
- 23 августа 2023 года в Тверской области России разбился самолет, на борту которого находились 10 человек. В росавиации заявили, что на борту находился один человек под именем Пригожина.
- Пропагандисты сообщили о гибели Пригожина, тело которого якобы было опознано. При этом следует отметить, что похороны Пригожина проходили тайно.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что разведка может подтвердить гибель основателя ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина и некоторых пассажиров.
- В то же время относительно Пригожина, то в ГУР заявили, что "не все вопросы закрыты". Андрей Юсов объяснил, что для подтверждения гибели Пригожина нужно некоторое время.
- Американский генерал Марк Милли заявлял, что западным спецслужбам понадобится время, чтобы подтвердить смерть предводителя вагнеровцев.
- По предварительным версиям, самолет, на котором, вероятно, был Пригожин, могли сбить с С-300 или взорвался из-за бомбы внутри.
- Российский диктатор Владимир Путин, комментируя гибель Пригожина, назвал своего бывшего "повара" человеком сложной судьбы с серьезными ошибками в жизни, добивавшейся нужных результатов.