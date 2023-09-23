Соответствующее заявление сделал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, кто убил бывшего лидера "Вагнера" Евгения Пригожина. Он отметил, что не стоит торопиться с заявлениями, что Пригожин был убит.

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Буданов ответил, убили ли Пригожина

"Я бы не спешил говорить, что его (Пригожина – 24 Канал) убили", – сказал Буданов

Отвечая на вопрос, считает ли Буданов, что Пригожин жив, он сказал, что у него нет подтверждения.

Я бы просто не торопился с этим вопросом. У меня нет никаких подтверждений,

– сказал он, добавив, что разведка не знает, мертв ли Пригожин.

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