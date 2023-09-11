Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что главарь вагнеровцев, что Путин сделали все так, что сейчас ничего непонятно. Отметим, что самолет "повара Путина" упал в Тверской области.

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Гибель главаря наемников была бы очень выгодна Владимиру Путину, ведь во время попытки мятежа Пригожина российский диктатор показал свою слабость и уехал из Москвы.

При этом "мятеж" главы ЧВК "Вагнера" показал то, что бункерного деда никто не вышел защищать. Ни один человек самостоятельно, ни партия "Единая Россия", ни армия с ФСБ. Путин не решился ничего сделать ни с ЧВК "Вагнера", ни с Пригожиным. Так возникла история с самолетом, который упал.

И живой, и мертвый одновременно

До сих пор непонятно, кто там разбился и разбился или настоящий Пригожин, или ненастоящий. Пригожин стал "котом Шрёдингера", который одновременно и жив, и мертв,

– убежден Жирнов.

Так, считает бывший сотрудник КГБ, пока никто не покажет тело главаря наемников или он сам где-то внезапно живым не появится, непонятно – погиб ли он.

В частности, существует версия, что Пригожин якобы жив и здоров. Мол, у него есть договоренность с российским диктатором, что они разыграют комедию с его "ликвидацией". А сам глава ЧВК "Вагнера" якобы исчезнет и будет жить в Венесуэле до тех пор, пока не придет время вернуться в Россию.

Или жив, или мертв Пригожин: смотрите видео

Как черт из табакерки

Сергей Жирнов добавил, что за несколько дней до смерти Пригожина в сети обнародовали видео, где главарь наемников сказал о том, что он в Африке. Впоследствии, через день после похорон главы ЧВК "Вагнера" появилось второе видео.

На нем "повар Путина" едет в машине и говорит о том, что "вторая половина августа 2023". Он отметил, что есть люди, которые спекулируют по поводу его смерти. Мол, чтобы они не радовались, ведь он "жив и здоров в Африке".

Бывший сотрудник Службы внешней разведки России считает, что история с Евгением Пригожиным будет обсуждаться еще очень долго. Мертвый глава ЧВК "Вагнера", исчез или даже жив – он все равно будет иметь большую политическую роль против Путина.

Если где-то потенциально живой Пригожин, он может в любой момент внезапно появиться как черт из табакерки и сказать: "Ку-ку, вот я. Володя, иди, будем выяснять отношения". Это очень неприятная вещь для Путина,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Гибель Пригожина: главное