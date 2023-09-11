Про це 24 Каналу розказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що ватажок вагнерівців, що Путін зробили усе так, що нині нічого незрозуміло. Зазначимо, що літак "кухаря Путіна" впав у Тверській області.

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Загибель ватажка найманців була б дуже вигідною Владіміру Путіну, адже під час спроби заколоту Пригожина російський диктатор показав свою слабкість та втік з Москви.

При цьому, "заколот" глави ПВК "Вагнера" показав те, що бункерного діда ніхто не вийшов захищати. Ані жодна людина самостійно, ані партія "Єдина Росія", ані армія з ФСБ. Путін не наважився нічого зробити ані з ПВК "Вагнера", ані з Пригожиним. Так виникла історія з літаком, який впав.

І живий, і мертвий одночасно

Досі незрозуміло, хто там розбився і чи розбився справжній Пригожин, чи несправжній. Пригожин став "котом Шредінгера", який одночасно і живий, і мертвий,

– переконаний Жирнов.

Так, вважає колишній співробітник КДБ, доки ніхто не покаже тіло ватажка найманців чи він сам десь раптово живим не з'явиться, незрозуміло – чи загинув він.

Зокрема, існує версія, що Пригожин буцімто живий та здоровий. Мовляв, він має домовленість із російським диктатором, що вони розіграють комедію з його "ліквідацією". А сам глава ПВК "Вагнера" нібито зникне та буде жити у Венесуелі доти, доки не настане час повернутися до Росії.

Чи живий, чи мертвий Пригожин: дивіться відео

Як чорт з табакерки

Сергій Жирнов додав, що за кілька днів до смерті Пригожина у мережі оприлюднили відео, де ватажок найманців сказав про те, що він буцімто в Африці. Згодом, за день після поховання глави ПВК "Вагнера" з'явилося друге відео.

На ньому "кухар Путіна" їде в машині та говорить про те, що "друга половина серпня 2023 року". Він зауважив, що є люди, які спекулюють щодо його смерті. Мовляв, щоби вони не раділи, адже він "живий та здоровий в Африці".

Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії вважає, що історію з Євгенієм Пригожиним обговорюватимуть ще дуже довго. Мертвий глава ПВК "Вагнера", зник чи навіть живий – він все одно матиме велику політичну роль проти Путіна.

Якщо десь потенційно є живий Пригожин, він може у будь-який момент раптово з'явитися як чорт з табакерки й сказати: "Ку-ку, ось я. Володю, нумо йди, будемо з'ясовувати відносини". Це дуже неприємна річ для Путіна,

– наголосив Сергій Жирнов.

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