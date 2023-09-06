Представник ГУР МО Андрій Юсов, відповідаючи на питання, хто організував ліквідацію керівництва ПВК "Вагнера", сказав, що розвідка може підтвердити загибель Уткіна та ще деяких пасажирів.

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У ГУР відповіли, чи живий Пригожин

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно", – зазначив Юсов.

Коментуючи те, чи українська розвідка сумнівається в смерті Пригожина, Юсов наголосив, що потрібен ще деякий час.

Я просто зосереджусь на тому, що ми можемо підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина. Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати,

– сказав він.

На уточнююче запитання, чи може Пригожин теоретично десь з'явитись, представник ГУР МО відповів: "Ми повинні оперувати підтвердженими фактами, потрібно ще зачекати..."