Ймовірно, це матиме незначний вплив на бойові можливості Росії, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Про це пише 24 Канал.

До слова Не маю жодних підтверджень, – Буданов про те, чи вбили Пригожина

"Навряд чи зможуть вплинути на бойові можливості Росії"

Колишній голова Луганської ОВА 23 вересня заявив, що в на різних ділянках фронту діють вагнерівці. Сергій Гайдай зазначив, що йому не відома їхня кількість або організація, під керівництвом якої бойовики працюють в Україні.

Джерело, пов'язане з "Вагнером", стверджує, що близько 500 бійців, включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті Пригожина, приєдналися до нової невідомої організації. Її нібито створив колишній керівник відділу кадрів ПВК. Вагнерівці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута.

ISW раніше спостерігав за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК "Вагнера" (раніше він називався Вадим В. "Хрусталь") намагається завербувати вагнерівців в нову ПВК для дій в Африці.

Ці звіти вказують на те, що війська "Вагнера" роздроблені й навряд чи зможуть об'єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні,
– підкреслили аналітики.

Росгвардія вербує вагнерівців

  • Зауважимо, раніше стало відомо, що росгвардія почала приймати на роботу помилуваних зеків, що воювали у ПВК "Вагнера" проти України.
  • За даними росЗМІ, рекрутувати почали в серпні.
  • Родички колишніх ув'язнених розповіли, що колишніх вагнерівців запросили служити до росгвардії, при цьому перевірку вдалося пройти не всім.
  • Крім того, військових, за словами джерел видання, беруть не на керівні посади й не до середнього офіцерського складу.
  • В ISW зазначали, що такі кроки були впроваджені для того, щоб підкорити залишки вагнерівців, одночасно зміцнюючи внутрішній апарат безпеки Росії.