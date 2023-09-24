Ймовірно, це матиме незначний вплив на бойові можливості Росії, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Про це пише 24 Канал.

До слова Не маю жодних підтверджень, – Буданов про те, чи вбили Пригожина

"Навряд чи зможуть вплинути на бойові можливості Росії"

Колишній голова Луганської ОВА 23 вересня заявив, що в на різних ділянках фронту діють вагнерівці. Сергій Гайдай зазначив, що йому не відома їхня кількість або організація, під керівництвом якої бойовики працюють в Україні.

Джерело, пов'язане з "Вагнером", стверджує, що близько 500 бійців, включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті Пригожина, приєдналися до нової невідомої організації. Її нібито створив колишній керівник відділу кадрів ПВК. Вагнерівці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута.

ISW раніше спостерігав за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК "Вагнера" (раніше він називався Вадим В. "Хрусталь") намагається завербувати вагнерівців в нову ПВК для дій в Африці.

Ці звіти вказують на те, що війська "Вагнера" роздроблені й навряд чи зможуть об'єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні,

– підкреслили аналітики.

Росгвардія вербує вагнерівців