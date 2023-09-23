Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал 24 Каналу, что этому предшествовало затишье со стороны врага. Это свидетельствовало о перегруппировке захватчиков.

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"Мы фиксировали, что на поле боя снова появились вагнеровцы, которых длительное время не было. Не могу сказать, в каком объеме, но на разных направлениях они уже есть и участвуют в боевых действиях", – отметил Гайдай.

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Как известно, росгвардия вербует бывших наемников ЧВК "Вагнера", чтобы покорить их остатки после мятежа 24 июня. Тех боевиков, которые отказались подписывать контракт с минобороны, отправили в Беларусь, где они станут частью новой частной военной компании.

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"Что касается подвоза новых частей – здесь, как всегда, будет "сборная солянка". Абсолютно разные подразделения", – подчеркнул Гайдай.

Ранее экс-глава Луганской ОВА говорил, что Россия сосредоточила на этом направлении роты "Шторм-Z". Их контролируют чеченцы из отряда "Ахмат". Кроме того, есть немало мобилизованных. Кадровиков используют в последнюю очередь.

Ура-патриоты из ЧВК "Эспаньола" понесли потери и изменили свою риторику. Теперь фанаты ультрас желают как можно быстрее сбежать с фронта.

Что касается оружия, то там у врага преимущественно советские образцы. Единственная серьезная угроза – танки Т-90 "Прорыв", которые часто встречаются в Луганской области.

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