В субботу, 2 сентября, Главное управление разведки рассказало об успешной операции с участием спецназовцев подразделения "Омега". Собственно, вблизи Сватова оккупанты потеряли важную технику.
Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии
Минус российская техника
Как пишут в ГУР, вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе.
30 августа 2023 года разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения "Омега" на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков.
Итак, было уничтожено:
- станцию обнаружения целей 9С18 "Купол";
- пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37;
- зенитно-ракетный комплекс "Бук".
В Луганской области ликвидировали российскую технику: смотрите видео ГУР