В субботу, 2 сентября, Главное управление разведки рассказало об успешной операции с участием спецназовцев подразделения "Омега". Собственно, вблизи Сватова оккупанты потеряли важную технику.

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Минус российская техника

Как пишут в ГУР, вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе.

30 августа 2023 года разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения "Омега" на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков.

Итак, было уничтожено:

станцию обнаружения целей 9С18 "Купол";

пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37;

зенитно-ракетный комплекс "Бук".

В Луганской области ликвидировали российскую технику: смотрите видео ГУР