Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Полтора месяца назад оккупанты уже пытались продвигаться по данным направлениям, но украинские защитники их остановили и полностью взяли под свой контроль ситуацию.
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Ситуация в Луганской области
В настоящее время россияне накапливают усилия для того, чтобы снова пойти в наступление, опираясь на данные разведки и наблюдения, добавил Гайдай. Но этому могут помешать успехи Вооруженных Сил Украины по другим направлениям.
"Я думаю, те успехи, о которых мы слышали от Генштаба со стороны Бахмутского направления там, где Клищиевка, Андреевка они, возможно, и помешают этому новому наступлению. Потому что придется им (россиянам – 24 Канал) все же туда перебрасывать определенные подразделения, чтобы останавливать развитие успеха в этом направлении", – предположил экс-председатель Луганской ОВА.
Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео
Сам Луганск россияне используют как большой логистический хаб, поскольку он расположен недалеко от границы с Россией. Там есть железнодорожный узел, который выгоден оккупантам в плане подвоза боекомплекта, тяжелой техники и личного состава. Враг этим пользуется.
"Как только подходят новые войска, их распределяют туда, где они максимально нужны россиянам. То есть либо Бахмутское, либо Купянское, либо Кременское направление или еще куда-то. Единственное действительно они собирают группировку огромную", – добавил Сергей Гайдай.
В то же время он подчеркнул, что не стоит говорить, что вся эта ударная группировка может пойти на Луганское направление.
Ситуация на фронте: последние новости
- Украинские защитники продолжают ликвидировать врага на южном направлении. В частности, были уничтожены лодки захватчиков и весь находившийся в них экипаж. Также враг потерял 5 крупнокалиберных орудий.
- По состоянию на утро 16 сентября, по данным Генштаба, наши войска имели успех в районах населенных пунктов Клещиевка Донецкой области и Вербовое и Новопрокоповка Запорожской области. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях наши воины удерживают инициативу и давят.
- За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать еще 350 российских оккупантов. Общая цифра потерь врага за время полномасштабного вторжения составляет более 270 тысяч человек.