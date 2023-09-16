Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Полтора месяца назад оккупанты уже пытались продвигаться по данным направлениям, но украинские защитники их остановили и полностью взяли под свой контроль ситуацию.

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Ситуация в Луганской области

В настоящее время россияне накапливают усилия для того, чтобы снова пойти в наступление, опираясь на данные разведки и наблюдения, добавил Гайдай. Но этому могут помешать успехи Вооруженных Сил Украины по другим направлениям.

"Я думаю, те успехи, о которых мы слышали от Генштаба со стороны Бахмутского направления там, где Клищиевка, Андреевка они, возможно, и помешают этому новому наступлению. Потому что придется им (россиянам – 24 Канал) все же туда перебрасывать определенные подразделения, чтобы останавливать развитие успеха в этом направлении", – предположил экс-председатель Луганской ОВА.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео

Сам Луганск россияне используют как большой логистический хаб, поскольку он расположен недалеко от границы с Россией. Там есть железнодорожный узел, который выгоден оккупантам в плане подвоза боекомплекта, тяжелой техники и личного состава. Враг этим пользуется.

"Как только подходят новые войска, их распределяют туда, где они максимально нужны россиянам. То есть либо Бахмутское, либо Купянское, либо Кременское направление или еще куда-то. Единственное действительно они собирают группировку огромную", – добавил Сергей Гайдай.

В то же время он подчеркнул, что не стоит говорить, что вся эта ударная группировка может пойти на Луганское направление.

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