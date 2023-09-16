Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 16 сентября, – информирует 24 Канал. Кроме того, по ее словам, враг потерял пять крупнокалиберных пушек.
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Успехи наших бойцов на Юге
В трех суднах, которые уничтожили Силы обороны, находились почти 20 российских бойцов. Собственно, с помощью лодок оккупанты хотели между островами разместить свои наблюдательные пункты, однако им не удалось этого сделать.
Минус 5 крупнокалиберных пушек за прошедшие сутки – это мощный результат Сил обороны. Минус 18 оккупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и располагать там свои наблюдательные пункты,
– сказала Гуменюк.
В то же время спикер подчеркнула, что один из таких враждебных пунктов наблюдения Вооруженным Силам удалось уничтожить за минувшие сутки. Из этого всего можно сделать один вывод: у врага все больше проблем.
В общем о ситуации на фронте
- Украинская армия продолжает идти вперед на Бахмутском направлении. Утром 15 сентября стало известно об освобождении Андреевки в Донецкой области. Через этот населенный пункт проходит железная дорога. Деоккупация села является важной для окружения Бахмута нашими бойцами.
- Кроме того, идет контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении. Украинская армия имела частичный успех в районах таких населенных пунктов, как Новопрокоповка и Вербовое. Ведется контрбатарейная борьба – сейчас важно закрепляться на захваченных позициях.