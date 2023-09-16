В субботу, 15 сентября, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил, почему освобождение от российских захватчиков Андреевки было крайне важной операцией. По его словам, ВСУ шаг за шагом движутся к окружению Бахмута.

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Освобождение Андреевки открыло дорогу на Бахмут

Как констатировал Жорин, без деоккупации Андреевки окружить Бахмут было бы просто невозможно в ближайшей перспективе.

Кроме того, этот город имеет железнодорожную дорогу, контроль над которой создал бы опорную линию, что обеспечила бы для ВСУ плацдарм для дальнейшего наступления.

Задача украинских сил на этом направлении – окружение Бахмута. Без Андреевки добиться этого невозможно. Бои за этот населенный пункт были очень сложными. Враг постоянно перебрасывал резервы, потому что для него даже мысль о потере Бахмута – это кошмар,

– говорится в сообщении.

В то же время там отмечено, что во время боев за Андреевку было уничтожено большое количество личного состава и техники противника.

"Многие не верили, что эта задача нам по силам. Однако 3-я ОШБр справилась, в очередной раз показав свою силу. И прежде всего это стало возможным благодаря нашим бойцам", – подчеркнул заместитель командира.

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