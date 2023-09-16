У суботу, 15 вересня, заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін пояснив, чому звільнення від російських загарбників Андріївки було вкрай важливою операцією. За його словами, ЗСУ крок за кроком рухаються до оточення Бахмута.

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Звільнення Андріївки відкрило дорогу на Бахмут

Як констатував Жорін, без деокупації Андріївки оточити Бахмут було б просто-таки неможливо в найближчій перспективі.

Окрім того, це місто має залізничну дорогу, контроль над якою створив би опорну лінію, що забезпечила б для ЗСУ плацдарм для подальшого наступу.

Завдання українських сил на цьому напрямку – оточення Бахмута. Без Андріївки досягти цього неможливо. Бої за цей населений пункт були дуже складними. Ворог постійно перекидав резерви, бо для нього навіть думка про втрату Бахмута – це кошмар,

– йдеться у повідомленні.

Водночас там зазначено, що під час боїв за Андріївку було знищено чималу кількість особового складу та техніки противника.

"Багато хто не вірив, що це завдання нам під силу. Однак 3-тя ОШБр справилась, вкотре показавши свою силу. І насамперед це стало можливим завдяки нашим бійцям", – наголосив заступник командира.

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