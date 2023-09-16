Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. До речі, аналітики зауважили, що напередодні українські захисники деокупували Андріївку.

Цікаво Дуже важлива ділянка: у Генштабі розповіли, де сили ЗСУ мають частковий успіх

Зверніть увагу! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте у нашому телеграмі.

У ворога погіршується тактична ситуація

Українські війська 14 вересня звільнили Андріївку в районі Бахмута. Уже наступного дня продовжили наступальні дії поблизу міста фортеці та на заході Запорізької області.

Генштаб ЗСУ та інші українські офіційні особи повідомили, що воїни також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки, що за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. У 3-тій штурмовій бригаді зазначали, що звільнили Андріївку, а 72-га бригада окупантів розбита вщент.

Також у Генштабі повідомляли, що наші захисники продовжують наступ на заході Запорізької області та завдають значних втрат російській живій силі й техніці поблизу Вербового, що за 18 кілометрів на південний схід від Оріхова.

В ISW зауважили, що підрозділи 72-ї бригади зазнали значних втрат у районі Бахмута у травні 2023 року та, ймовірно, повністю деградували.

До речі, у 3 ОШБр заявили, що взяття та утримання Андріївки – шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

Звичайно ж, багато російських джерел намагалися заперечити успіхи ЗСУ. Втім, частина визнали, що в окупантів проблеми.

Російські мілблогери визнали, що тактична ситуація на південь від Бахмута для них погіршується, і висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті,

– зазначили в ISW.

До речі По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

Втрати ворога вражають

Зауважимо, що в 3-тій штурмовій розповіли, що результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. Так, лише за дві доби наші захисники ліквідували: