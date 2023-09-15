Зранку 15 вересня Генштаб ЗСУ заявив про повернення під контроль України Андріївки. А бійці Третьої окремої штурмової бригади повідомили, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон цього селища був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. 24 Канал показує на карті, де розташоване селище і чому воно важливе для просування ЗСУ.

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Головне про село Андріївка на Донеччині

Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута. Селище входить до Іванівського старостинського округу, який охоплює села Іванівське, Андріївка, Кліщіївка, Берхівка та селище Хромове.

Де розташована Андріївка: показуємо на карті

Російський гарнізон розбито вщент

У 3-тій ОШБр заявили, що у ході звільнення Андріївки за два дні вони ліквідували:

начальника бригадної розвідки росіян;

трьох комбатів;

майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами та значною кількістю техніки.

Точні цифри ліквідованих та поранених окупантів обіцяють озвучити пізніше. У бригаді наголосили: раніше в боях підрозділи російської 72-ї ОМСБр зазнавали великих втрат, але тепер після відновлення та перегрупування у них "тотальний провал".

Взяття та утримання населеного пункту Андріївка – наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу,

– заявили військові.



Андріївка на шляху до Бахмута / Скриншот з мапи DeepState

Що цьому передувало

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що напередодні ситуація була динамічною й змінювалася декілька разів за день.

14 вересня вона повідомила про просування Сил оборони на Бахмутському напрямку та звільнення Андріївки. Згодом бійці 3-ї окремої штурмової бригади спростували цю інформацію і назвали її передчасною.

Важливо! За минулий тиждень Сили оборони звільнили ще 2 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. А від початку наступу – 49 квадратних кілометрів.