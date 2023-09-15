Утром 15 сентября Генштаб ВСУ заявил о возвращение под контроль Украины Андреевки. А бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады сообщили, что в результате молниеносной операции российский гарнизон этого поселка был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. 24 Канал показывает на карте, где расположен поселок и почему он важен для продвижения ВСУ.

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Главное о селе Андреевка Донецкой области

Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута. Поселок входит в Ивановский старостинский округ, охватывающий села Ивановское, Андреевка, Клещеевка, Берховка и поселок Хромово.

Где находится Андреевка: показываем на карте

Российский гарнизон разбит наголову

В 3-й ОШБр заявили, что в ходе освобождения Андреевки за два дня они ликвидировали:

начальника бригадной разведки россиян;

трех комбатов;

почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

Точные цифры ликвидированных и раненых оккупантов обещают озвучить позже. В бригаде отметили: ранее в боях подразделения российской 72-й ОМСБр несли большие потери, но теперь после восстановления и перегруппировки у них "тотальный провал".

Взятие и удержание населенного пункта Андреевка – наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления,

– заявили военные.



Андреевка на пути в Бахмут / Скриншот с карты DeepState

Что этому предшествовало

Заместитель министра обороны Анны Маляр сообщила, что накануне ситуация была динамичной и менялась несколько раз за день.

14 сентября она сообщила о продвижении Сил обороны на Бахмутском направлении и освобождении Андреевки. Затем бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

Важно ! За прошедшую неделю силы обороны освободили еще 2 квадратных километра на Бахмутском направлении. А с начала наступления – 49 квадратных километров.