У ЗСУ розповіли, що упродовж доби відбулося 17 бойових зіткнень. Окрім того, російські загарбники завдали черговий удар іранськими дронами-камікадзе. Захисникам українського неба вдалося знищити 17 "Шахедів". Окупанти завдали 54 авіаційних ударів, а також – здійснили 20 обстрілів з РСЗВ. На жаль, є постраждалі.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

Ситуація суттєво не змінилася на Волинському та Поліському напрямках. Ознак формування наступальних угруповань станом на 15 вересня не зафіксували.

Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:

Сіверському;

Слобожанському;

Куп'янському;

Лиманському;

Авдіївському;

Шахтарському;

Запорізькому;

Херсонському.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області,

– мовиться у повідомленні.

Сили оборони проводять наступальні дії на таких напрямках:

Мелітопольському;

Бахмутському.

Російські окупанти зазнають колосальних втрат. Для цього вони намагаються заманити студентів професійно-технічних училищах, технікумах та випускників інтернатів на фронт за гроші.