У ЗСУ розповіли, що упродовж доби відбулося 17 бойових зіткнень. Окрім того, російські загарбники завдали черговий удар іранськими дронами-камікадзе. Захисникам українського неба вдалося знищити 17 "Шахедів". Окупанти завдали 54 авіаційних ударів, а також – здійснили 20 обстрілів з РСЗВ. На жаль, є постраждалі.
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Що відбувається на різних напрямках фронту
Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:
- Сіверському;
- Слобожанському;
- Куп'янському;
- Лиманському;
- Авдіївському;
- Шахтарському;
- Запорізькому;
- Херсонському.
На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області,
– мовиться у повідомленні.
Сили оборони проводять наступальні дії на таких напрямках:
- Мелітопольському;
- Бахмутському.
Російські окупанти зазнають колосальних втрат. Для цього вони намагаються заманити студентів професійно-технічних училищах, технікумах та випускників інтернатів на фронт за гроші.