У ЗСУ розповіли, що упродовж доби відбулося 17 бойових зіткнень. Окрім того, російські загарбники завдали черговий удар іранськими дронами-камікадзе. Захисникам українського неба вдалося знищити 17 "Шахедів". Окупанти завдали 54 авіаційних ударів, а також – здійснили 20 обстрілів з РСЗВ. На жаль, є постраждалі.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:

  • Сіверському;
  • Слобожанському;
  • Куп'янському;
  • Лиманському;
  • Авдіївському;
  • Шахтарському;
  • Запорізькому;
  • Херсонському.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області,
– мовиться у повідомленні.

Сили оборони проводять наступальні дії на таких напрямках:

  • Мелітопольському;
  • Бахмутському.

Російські окупанти зазнають колосальних втрат. Для цього вони намагаються заманити студентів професійно-технічних училищах, технікумах та випускників інтернатів на фронт за гроші.