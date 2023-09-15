В ВСУ рассказали, что за сутки произошло 17 боевых столкновений. Кроме того, российские захватчики нанесли очередной удар иранскими дронами-камикадзе. Защитникам украинского неба удалось уничтожить 17 "Шахедов". Оккупанты нанесли 54 авиационных ударов, а также – совершили 20 обстрелов с РСЗО. К сожалению, есть пострадавшие.
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Что происходит на разных направлениях фронта
Российские оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:
- Северском;
- Слобожанском;
- Купянском;
- Лиманском;
- Авдеевском;
- Шахтерском;
- Запорожском;
- Херсонском.
На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области,
– говорится в сообщении.
Силы обороны проводят наступательные действия по следующим направлениям:
- Мелитопольском;
- Бахмутском.
Российские оккупанты терпят колоссальные потери. Для этого они пытаются заманить студентов в профессионально-технических училищах, техникумах и выпускников интернатов на фронт за деньги.