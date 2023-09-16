Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны. Кстати, аналитики заметили, что накануне украинские защитники деоккупировали Андреевку.

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У врага ухудшается тактическая ситуация

Украинские войска 14 сентября освободили Андреевку в районе Бахмута. На следующий день продолжили наступательные действия вблизи города-крепости и на западе Запорожской области.

Генштаб ВСУ и другие украинские официальные лица сообщили, что воины также достигли частичного успеха вблизи Клищиевки, что в 7 километрах юго-западнее Бахмута. В 3-й штурмовой бригаде отмечали, что освободили Андреевку, а 72-я бригада оккупантов разбита полностью.

Также в Генштабе сообщали, что наши защитники продолжают наступление на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового, что в 18 километрах юго-восточнее Орехова.

В ISW отметили, что подразделения 72-й бригады понесли значительные потери в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали.

Кстати, в 3 ОШБр заявили, что взятие и содержание Андреевки – путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления.

Конечно же, многие российские источники пытались отрицать успехи ВСУ. Впрочем, часть уже признали, что у оккупантов проблемы.

Российские милблогеры признали, что тактическая ситуация на юг от Бахмута для них ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте,

– отметили в ISW.

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Потери врага поражают

Заметим, в 3-й штурмовой рассказали, что в результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. Так, только за двое суток наши защитники ликвидировали: