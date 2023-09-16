Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 16 вересня, – інформує 24 Канал. Окрім того, за її словами, ворог втратив 5 крупнокаліберних гармат.
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Успіхи наших бійців на Півдні
У трьох суднах, які знищили Сили оборони, перебувало майже 20 російських бійців. Власне, за допомогою човнів окупанти хотіли між островами розташувати свої спостережні пункти, проте їм не вдалось цього зробити.
Мінус 5 крупнокаліберних гармат за минулу добу – це потужний результат Сил оборони. Мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти,
– сказала Гуменюк.
Водночас спікерка наголосила, що один із таких ворожих пунктів спостереження Збройним Силам вдалось знищити за минулу добу. З цього всього можна зробити один висновок: у ворога все більше проблем.
Загалом про ситуацію на фронті
- Українська армія продовжує йти вперед на Бахмутському напрямку. Вранці 15 вересня стало відомо про звільнення Андріївки в Донецькій області. Через цей населений пункт проходить залізниця. Деокупація села є важливою для оточення Бахмута нашими бійцями.
- Окрім того, триває контрнаступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Українська армія мала частковий успіх в районах таких населених пунктів, як Новопрокопівка та Вербове. Ведеться контрбатарейна боротьба – зараз важливо закріплюватися на захоплених позиціях.