Субота, 16 вересня, – це уже 570 доба широкомасштабної російсько-української війни. Станом на цей день Збройні Сили просуваються на певних ділянках Мелітопольського та Бахмутського напрямків.

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Де мали успіх ЗСУ

Як зрозуміло з ранкового зведення Генштабу, наші війська мали успіх в районах таких населених пунктів:

Кліщіївка – Донецька область;

Вербове і Новопрокопівка – Запорізька область;

Сили оборони за результатами ведення наступальних, штурмових дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області… Також внаслідок штурмових дій ЗСУ мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші воїни – утримують ініціативу, тиснуть на російських окупантів, проводять штурмові дії та відвойовують українські території.

Зверніть увагу! Загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ, однак їм цього не вдалось зробити, на Бахмутському напрямку в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Окрім того, ЗСУ відбили усі атаки противника в районі Мар'їнки та Урожайного на Донеччині.

У Росії – шалені втрати