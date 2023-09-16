Только за минувшие сутки наши воины очистили родную землю от 350 российских террористов. О потерях агрессора информирует 24 Канал.
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Потери России в войне против Украины
По состоянию на утро 16 сентября Силы обороны уже ликвидировали:
- Личного состава около 271 790 (+350),
- танков – 4616 (+4),
- боевых бронированных машин – 8824 (+10),
- артиллерийских систем – 5988 (+16),
- РСЗО – 774 (+0),
- средств ПВО – 521 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4738 (+24),
- крылатых ракет – 1455 (+0),
- кораблей и катера – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8525 (+33),
- специальной техники – 891 (+2).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ