"Морской малыш" попал в заднюю правую часть судна. К сожалению, корабль не затонул, однако на долгое время он выведен из строя. Что известно о корабле "Самум", читайте в материале 24 Канала.

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"Сверхбыстрый" и уязвимый: основные характеристики корабля "Самум"

"Самум" можно считать сугубо российским проектом, поэтому ко всем следующим статистикам вы можете и должны относиться скептически, ведь в России привыкли преувеличивать как собственную силу, так и мощность техники.

Этот малый ракетный корабль на воздушной подушке появился в России во времена, наводящие кошмар на всех путинистов – во время распада СССР. Судно начали конструировать в сентябре 1991, а в октябре следующего года его спустили на воду. На вооружение он был принят фактически с приходом Путина к власти в России – в феврале 2000 года. Интересное судно – начало строительства и эксплуатации приходятся на падение СССР и начало путинизма.

Судно на воздушной подушке – что это такое

Такие корабли поддерживает над опорной поверхностью сжатая воздушная прослойка – собственно ее и называют подушкой. В отличие от обычных кораблей такое судно не контактирует непосредственно с поверхностью, то есть водой.

Для функционирования такие суда нуждаются в разы более мощных двигателей, чем у обычных кораблей. Преимуществом таких судов является то, что они способны развивать гораздо большую скорость, однако из минусов можно отметить плохую устойчивость к штормовой погоде и трудности с управлением.

Что касается заявленных характеристик, то корабль более 65 метров в длину и 17 в ширину. Водоизмещение судна – 1 050 тонн. Корабль оснащен двумя газотурбинными электростанциями мощностью по 36 000 лошадиных сил и двумя дизельными двигателями, мощностью по 20 000 лошадиных сил. Учитывая такие габариты и мощности двигателей, заявленная скорость корабля – более 100 километров в час, что является серьезным показателем для судов. Поэтому российская пропаганда называла его "гордостью черноморского флота" и называла этот корабль "скорее урагана", а в 2016 году его назвали лучшим второстепенным кораблем черноморского флота. Короче, "аналоговнет". В России его так и называли, расхваливая его скорость и мощь. Пропаганда убеждала, что таких мощных кораблей ни в одной стране мира нет.

Любопытно! Название для этого корабля выбрали не случайно, ведь самум – это жаркий, сухой и кратковременный ветер с мощными порывами, обычно встречающийся в африканских пустынях.

"Самум" как "российская гордость" участвовал в ряде военных учений, в том числе и в тех, которые Россия проводила совместно с Китаем.

Ракеты и артиллерия: чем мог атаковать пораженный корабль

Теперь о вооружении. "Самум" оборудован ракетным и артиллерийским вооружением. Если говорить о первом типе, то речь идет о 2 пусковых установках противокорабельных крылатых ракет "Москит" по 4 ракеты. То есть максимальный залп – 8 ракет. Кроме того, на борту "Самума" размещен ЗРК "Оса-М" с залпом 20 ракет, предназначенных для поражения воздушных целей.

Из артиллерийского вооружения на корабле есть установка АК-176 (калибр 76 миллиметров) и 2 шестиствольных АК-630 (калибр 30 миллиметров). Потому пропаганда уверяла, что "Самум" может даже уничтожить целый авианосец благодаря своей скорости и вооружению. Кроме того, по заявленным характеристикам имеющееся вооружение позволяет уничтожать как воздушные и надводные цели вблизи корабля. Очевидно, морские дроны в список не входят.

Экипаж корабля – ни много ни мало – 68 человек. Относительно больших ракетоносителей это небольшое количество.

Интересно, что у ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" еще "близнеца" – судно "Бора", которое сконструировали на 2 года раньше.

Ничего не произошло: как Россия пыталась скрыть удар по кораблю

Если учесть тот факт, что Россия за полтора года признала факт гибели всего около 30 членов экипажа крейсера "Москва", при том, что их там было несколько сотен, не удивительно, что оккупанты пытались скрыть факт удара по "Самуму".

14 сентября так называемое минобороны Кремля заявило, что якобы оккупанты помешали попытке атаки на корабль, а "Самум" смог уничтожить украинский надводный дрон. Но очевидно, есть нюанс. Как выяснилось, "Самум" действительно уничтожил дрон, разве что собственно собой.

На следующий день источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что экспериментальный морской дрон Sea Baby подбил корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты. В результате удара корабль просто лишился хода, поэтому его отбуксировали на ремонт.

Третий ремонт за 3 года: "Самум" и полномасштабная война

"Самум" все чаще наведывается на ремонт. В 2020 году в оккупированном Севастополе проводили плановый ремонт вооружения на кораблях "Самум" и "Бора", однако, по некоторым данным, ремонт завершили только в 2021 году.

Кроме того, по неподтвержденной информации, "Самум" получил на орехи уже во второй раз за время полномасштабной войны. В марте 2022 года были сообщения, что ВСУ поразили корвет "Василий Быков", а впоследствии и СМИ появилась информация о поражении "Самума", после чего он снова, вероятно, отправился на ремонт. Этим можно объяснить, почему корабль почти не участвовал в боевых действиях.



"Самум" в перерыве между ремонтами выглядит так / Фото росСМИ

Если информация о поражении в марте 2022 года соответствует действительности, то за последние 2 года "Самум" уже в третий раз отправляется на ремонт, только один из них был плановым для оккупантов, а остальные 2 спланировала Украина - сначала ВСУ, а затем СБУ.