"Морський малюк" влучив у задню праву частину судна. На жаль, корабель не затонув, проте на довгий час він виведений із ладу. Що відомо про корабель "Самум", читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Надшвидкий" та уразливий: основні характеристики корабля "Самум"

"Самум" можна вважати суто російським проєктом, тому до всіх наведених далі статистик ви можете і повинні ставитися скептично, адже у Росії звикли перебільшувати як власну силу, так і потужність техніки.

Цей малий ракетний корабель на повітряній подушці з'явився у Росії в часи, які наводять кошмар на всіх путіністів – під час розпаду СРСР. Судно почали конструювати у вересні 1991 року, а в жовтні наступного року його спустили на воду. На озброєння його прийняли фактично з приходом Путіна до влади в Росії – у лютому 2000 року. Цікаве судно – початок будівництва та експлуатації припадають на падіння СРСР і початок путінізму.

Судно на повітряній подушці – що це таке

Такі кораблі підтримує над опорною поверхнею стиснутий повітряний прошарок – власне його і називають подушкою. На відміну від звичайних кораблів, таке судно не контактує безпосередньо з поверхнею, тобто водою.

Для функціонування такі судна потребують в рази потужніших двигунів, ніж є у звичайних кораблів. Перевагою таких суден є те, що вони здатні розвивати набагато більшу швидкість, однак з мінусів можна відзначити погану стійкість у штормову погоду та труднощі з кермуванням.

Щодо заявлених характеристик, то корабель начебто має понад 65 метрів у довжину та 17 у ширину. Водотонажність судна – 1 050 тонн. Корабель обладнаний двома газотурбінними електростанціями потужністю по 36 000 кінських сил та двома дизельними двигунами, потужністю по 20 000 кінських сил. З огляду на такі габарити та потужності двигунів, заявлена швидкість корабля – понад 100 кілометрів на годину, що є серйозним показником для суден. Тому російська пропаганда називала його "гордістю чорноморського флоту" та називала цей корабель "швидшим за ураган", а у 2016 році його назвали найкращим другорядним кораблем чорноморського флоту. Короче, "аналоговнєт". У Росії його так і називали, розхвалюючи його швидкість та потужність. Пропаганда переконувала, що таких потужних кораблів в жодної країни світу немає.

Цікаво! Назву для цього корабля обрали не випадково, адже самум – це спекотний, сухий та короткотривалий вітер з потужними поривами, який зазвичай зустрічається в африканських пустелях.

"Самум" як "російська гордість" брав участь у низці військових навчань, зокрема і в тих, які Росія проводила спільно з Китаєм.

Ракети та артилерія: чим міг атакувати уражений корабель

Тепер про озброєння. "Самум" обладнаний ракетним та артилерійським озброєнням. Якщо говорити про перший тип, то мова йде про 2 пускові установки протикорабельних крилатих ракет "Москіт" по 4 ракети. Тобто максимальний залп – 8 ракет. Крім того, на борту "Самума" розміщений ЗРК "Оса-М" з залпом 20 ракет, які призначені для ураження повітряних цілей.

З артилерійського озброєння на кораблі є установка АК-176 (калібр 76 міліметрів) та 2 шестиствольні АК-630 (калібр 30 міліметрів). Тому пропаганда запевняла, що "Самум" може навіть знищити цілий авіаносець завдяки своїй швидкості та озброєнню. Крім того, за заявленими характеристиками, наявне озброєння дозволяє знищувати повітряні та надводні цілі поблизу корабля. Вочевидь, морські дрони в перелік не входять.

Екіпаж корабля – не багато, не мало – 68 осіб. Відносно великих ракетоносіїв – це невелика кількість.

Цікаво, що ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" має ще "близнюка" – судно "Бора", який сконструювали на 2 роки раніше.

Нічого не сталося: як Росія намагалася приховати удар по кораблю

Якщо урахувати той факт, що Росія за півтора року визнала факт гибелі лише майже 30 членів екіпажу крейсера "Москва", при тому, що їх там було кілька сотень, не дивно, що окупанти намагалися приховати факт удару по "Самуму".

14 вересня так зване міноборони Кремля заявило, що буцімто окупанти завадили спробі атаки на корабель, а "Самум" зміг знищити український надводний дрон. Та, вочевидь, є нюанс. Як з'ясувалося, "Самум" і справді знищив дрон, хіба що власне собою.

Наступного дня джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що експериментальний морський дрон Sea Baby підбив корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти. У результаті удару корабель просто втратив хід, тому його відбуксирували на ремонт.

Третій ремонт за 3 роки: "Самум" і повномасштабна війна

"Самум" все частіше навідується на ремонт. У 2020 році в окупованому Севастополі проводили плановий ремонт озброєння на кораблях "Самум" та "Бора", однак за деякими даними, ремонт завершили лише у 2021 році.

Крім того, за непідтвердженою інформацією, "Самум" отримав на горіхи вже вдруге за час повномасштабної війни. У березні 2022 року були повідомлення, що ЗСУ уразили корвет "Васілій Биков", а згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що уразили "Самум", після чого він знову, ймовірно, відправився на ремонт. Цим можна пояснити, чому корабель майже не брав участі у бойових діях.



"Самум" у перерві між ремонтами виглядає так / Фото росЗМІ

Якщо інформація про ураження в березні 2022 року відповідає дійсності, то за останні 2 роки "Самум" вже втретє відправляється на ремонт, тільки-от один із них був плановим для окупантів, а інші 2 спланувала Україна – спершу ЗСУ, а потім СБУ.