Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании. Вероятно, формирование направлено на Луганскую область на Северо-Востоке страны.

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По данным британской разведки, совсем недавно, в августе 2023 года, в объявлениях о наборе военнослужащих в 25-ю армию утверждалось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года.

Вероятно, подразделения были срочно введены в бой частично из-за протяженности фронта и потому, что Украина продолжает контрнаступление на трех разных направлениях,

– говорится в сообщении.

В то же время, разведка признает реальную вероятность того, что Россия попытается использовать части 25 армии для восстановления незадействованных резервных сил на фронте, чтобы придать командирам большую оперативную гибкость.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 September 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/FM2pLekMzc — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 13, 2023

Российская армия разбита