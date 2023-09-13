Украинские защитники продолжают вести оборону на востоке и юге Украины. Наступательная операция продолжается на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Обратите внимание Силы обороны имели частичный успех возле Клещиевки и Работино, – Генштаб

Какая ситуация на разных направлениях

Карта боев за 13 сентября

Огромные потери оккупантов

  • За прошедшие сутки наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Кроме этого, подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 10 артиллерийских средств, 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 1 пункт управления и 5 складов боеприпасов противника.