Українські захисники продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальна операція триває на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Зверніть увагу Сили оборони мали частковий успіх біля Кліщіївки й Роботиного, – Генштаб

Яка ситуація на різних напрямках

Карта боїв за 13 вересня

Шалені втрати окупантів

  • Протягом минулої доби наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Окрім цього, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 10 артилерійських засобів, 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 пункт управління та 5 складів боєприпасів противника.