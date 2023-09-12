В цих районах українські військові мали частковий успіх. Наразі вони закріплюються на позиціях, з яких вдало вибили ворога.

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Сили оборони просуваються біля Кліщіївки й Роботиного

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області. Зокрема, українські витіснили противника із займаних позицій й закріпилися на досягнутих рубежах.

Водночас Збройні Сили нашої держави продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Там наші захисники знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Крім того, активно по ворогу працювала й авіація Сил оборони, яка завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Зрештою підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

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