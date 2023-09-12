Олександр Штупун, речник Сил оборони Таврійського напрямку, в етері телемарафону заявив, що Сили Оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Крім цього, наші воїни мають певні успіхи на Донеччині.

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Українська армія просувається

За словами Штупуна, окупанти підтягують резерви та намагаються відновлювати свої "пошарпані" підрозділи. Також вони продовжують марні спроби штурму.

Українські воїни успішно відбили 10 штурмів у районі Роботиного. Крім цього, ворог безуспішно намагається прорвати оборону наших захисників на Донеччині. Зокрема, біля Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Наші воїни мали успіх південніше та південно-східніше від Роботиного, просунулися там від 300 до 500 метрів на різних ділянках,

– сказав Олександр Штупун.

За його словами, в Опитному, куди нещодавно зайшли ЗСУ, триває планова бойова робота. Тактична ситуація весь час змінюється, тому про конкретні успіхи повідомлять пізніше.

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