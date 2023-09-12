Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зауваживши, що загарбники постійно завдають артилерійських ударів. Окупанти для цього застосовують різні артилерійські системи – і ствольну, і реактивну артилерію.

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Протягом минулої доби, 11 вересня, росіяни майже 600 разів обстріляли позиції ЗСУ на цьому напрямку. Також ворог завдав 2 авіаудари армійською авіацією. Загалом у понеділок відбулося 8 бойових зіткнень.

Просування ЗСУ

Українська армія має успіхи на Бахмутському, Кліщіївському, Андріївському та Курдюмівському напрямках.

Там нашим захисникам вдалося просунутися вперед, відкинути противника та змусити його з боями відступити,

– розповів Євлаш.

Протягом 11 вересня українські армійці ліквідували понад 200 окупантів. Також ЗСУ знищили 1 ворожий танк, 2 БТР, 1 БМП, бойову броньовану машину та низку різних зразків артилерії. Мовиться про артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", гаубиці Д-20 та Д-30.

Поменшало у росіян також на 8 автомобілів та вантажівок, якими вони підвозили особовий склад, боєприпаси та інше постачання. Ба більше, наші бійці знищили 3 польові склади з боєприпасами загарбників. Їх противник використовував, аби обстрілювати позиції Збройних Сил України.

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Також українські військові знищили ворожу станцію відеоспостереження "Муром-М". Завдяки їй ворог міг бачити трансляцію з поля бою в реальному часі. Наші бійці також знищили низку різних БпЛА – "Ланцет", FPV дрони та дрон Supercam. Останній – це цивільний безпілотник, який використовують для формування карт та нанесення на них рельєфу.

"Зараз вони використовують за браком техніки у військових цілях", – зауважив керівник пресслужби Східного угруповання військ.

Чому для ворога важлива Андріївка, Кліщіївка та Курдюмівка

Нині відбуваються запеклі бої, зокрема, за Курдюмівку, Андріївку та Кліщіївку. Та ці населені пункти важливі для росіян, адже мовиться про "оголення" флангів Бахмута.

"Бахмут для них є дуже стратегічною ідеологічною точкою, втрата якого може призвести до подальших непередбачуваних наслідків як на фронті, так і всередині", – наголосив Ілля Євлаш.

Саме тому ворог намагається за будь-яку ціну втримати фланги. А також намагатиметься тримати місто. Навіть тоді, коли для нього це буде невигідно як тактично, так і стратегічно. Росіяни нині підтягують свої резерви, аби цього не допустити.

В окупантів останнім часом немає жодних "перемог". Також вони намагаються не допустити хоча б провалів. Однак, це у них виходить не дуже.

Тому зараз максимально кинута пропагандистська машина на це. Вони подають захоплення 100 метрів як "грандіозну перемогу", що вони воюють тут "з усім блоком НАТО". Але насправді воюють наші українські захисники й знищують російських окупантів,

– додав керівник пресслужби Східного угруповання військ.

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