Однак не лише активне знищення ворога впливає на росіян. Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив 24 Каналу, що в окупаційній армії досі є чимало проблем, які дуже підривають морально-психологічний стан військових.

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"Щоденно втрати ворога на фронті складають приблизно пів батальйону. Це близько 300-х осіб, це поранені, вбиті та полонені. Цифри орієнтовні, все залежить від інтенсивності бойових дій та напрямку", – розповів Ілля Євлаш.

Кого кидають у бої

Переважно противник використовує підрозділи, які йому вдалось мобілізувати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Крім того, росіяни використовують бойовий армійський резерв. Наприклад, на Бахмутському напрямку використовують:

підрозділ "БАРС-13";

"Ахмат" з кадирівцями;

мотострілецькі підрозділи;

парашутно-десантні війська.

Протягом довгого періоду ситуація не дуже змінюється, вони продовжують "м'ясні штурми". Як це може мотивувати підрозділи противника? Коли в них відсутні відпустки, ротації. В перехопленнях багато чуємо про проблеми з заробітною платнею,

– зауважив Євлаш.

Якщо окупант отримує поранення, здебільшого їм не виплачують кошти та оформлюють неналежним чином. Проблем є багато і через це морально-психологічний стан противника на низькому рівні. Проте під страхом в'язниці або ж смерті вони продовжують воювати.

"На Лимано-Куп'янському напрямку фіксувались випадки, коли "Шторм-Z" відправляли на штурми, бо їх менш шкода. Вони мали закріпитися, забігти в першу посадку, вирити окопи та тримати оборону. Після чого вони вже відправляли кадрових військових, яких бережуть", – розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ.

Також іноді росіяни використовують маленькі групи до десяти осіб. Їм також дають команду закріплятися на певних місцях і звідти вести бойові дії.

Ілля Євлаш про ситуацію росіян на фронті: дивитись відео

Росіяни використовують БПЛА

Водночас росіяни продовжують проводити заходи контрбатарейної боротьби. На ті напрямки, де вони бачать перспективи прориву, не шкодують ні артилерійських систем, ні боєприпасів, ні живої сили.

Але їх стягують з інших напрямків, тобто у них відбувається постійний рух. Вони акумулюють сили на якомусь напрямку з намаганням прорватись. Противник зараз часто використовує свої БпЛА, тому що їхня артилерія до нашої не дістає. Це не нова і не дуже успішна тактика,

– підкреслив Євлаш.

У ЗСУ є багато західних зразків озброєння, в яких дальність ураження значно перевищує російське озброєння. Окупанти застосовують так звану тактику "скидів", коли з безпілотників скидають гранати або ВОГи. Часто використовують і "Ланцети" – російську версію "Шахедів".

Проте наша протиповітряна оборона постійно перебуває на бойовому чергуванні та успішно відбиває більшість атак. До того ж щодня завдяки військам радіоелектронної боротьби зривається понад 200 бойових завдань противника.

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Загальні втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна армія поменшала на 269 760 осіб. Тепер російські вояки можуть насолоджуватись концертами Кобзона досхочу. Серйозних втрат зазнають росіяни і в техніці.

Так, з 24 лютого 2022 року до 12 вересня окупанти втратили: