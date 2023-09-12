Так, лише за минулу добу у ворога 550 "двохсотих". Окрім того, багато техніки та озброєння країни-терориста наші захисники перетворили на брухт, передає 24 Канал.

До речі Українські військові знищують росіян на Бахмутському напрямку: потужне відео

Втрати агресора лише ростуть

Особового складу – близько 269 760 (+550),

танків – 4568 (+8),

бойових броньованих машин – 8778 (+11),

артилерійських систем – 5872 (+33),

РСЗВ – 764 (+4),

засобів ППО – 515 (+3),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17),

крилатих ракет – 1455 (+0),

кораблів і катерів – 19 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43),

спеціальної техніки – 881 (+4).

Читайте також ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як бійці 3 ОШБр лише за один штурм ліквідували 500 окупантів

Командири 3 штурмової бригади розповіли про початок контрнаступу. Зазначили, що воїни подолали 2,7 кілометра пішки піхотним штурмом, – йде постійний вогневий контакт. Захисники дійшли до фазової лінії, зайняли і 9 травня вже передали позиції іншому батальйону. Під час штурму окупанти зазнали значних втрат.

"Під**ська 72 бригада плюс рота "Штурм Z" втратила пораненими та загиблими батальйон. Плюс-мінус 500 людей",– підкреслив "Натс".