Однако не только активно уничтожение врага влияет на россиян. Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил 24 Каналу, что в оккупационной армии до сих пор есть немало проблем, которые сильно подрывают морально-психологическое состояние военных.

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"Ежедневно потери врага на фронте составляют примерно пол батальона. Это около 300 человек, это раненые, убитые и пленные. Цифры ориентировочные, все зависит от интенсивности боевых действий и направления", – рассказал Илья Евлаш.

Кого бросают в бои

Преимущественно противник использует подразделения, которые ему удалось мобилизовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, россияне используют боевой армейский резерв. Например, на Бахмутском направлении используют:

подразделение "БАРС-13";

"Ахмат" с кадыровцами;

мотострелковые подразделения;

парашютно-десантные войска.

В течение долгого периода ситуация не сильно меняется, они продолжают "мясные штурмы". Как это может мотивировать подразделения противника? Когда у них отсутствуют отпуска, ротация. В перехватах много слышим о проблемах с заработной платой,

– заметил Евлаш.

Если кафир получает ранения, в основном им не выплачивают средства и оформляют ненадлежащим образом. Проблем много и поэтому морально-психологическое состояние противника на низком уровне. Однако под страхом тюрьмы или смерти они продолжают воевать.

"На Лимано-Купянском направлении фиксировались случаи, когда "Шторм-Z" отправляли на штурмы, потому что их меньше жалко. Они должны были закрепиться, забежать в первую посадку, вырыть окопы и держать оборону. После чего они уже отправляли кадровых военных, которых берегут", – рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

Также иногда россияне используют маленькие группы до десяти человек. Им также дают команду закрепляться на некоторых местах и оттуда вести боевые действия.

Илья Евлаш о ситуации россиян на фронте: смотреть видео

Россияне используют БПЛА

В то же время, россияне продолжают проводить мероприятия контрбатарейной борьбы. На те направления, где они видят перспективы прорыва, не жалеют ни артиллерийские системы, ни боеприпасы, ни живая сила.

Но их стягивают с других направлений, то есть у них происходит постоянное движение. Они аккумулируют силы на каком-то направлении, пытаясь прорваться. Противник сейчас часто использует свои БПЛА, потому что их артиллерия до нашей не достает. Это не новая и не очень успешная тактика,

– подчеркнул Евлаш.

В ВСУ много западных образцов вооружения, в которых дальность поражения значительно превышает российское вооружение. Оккупанты применяют так называемую тактику "сбросов", когда с беспилотников сбрасывают гранаты или ВОГи. Часто используют и "Ланцеты" – российскую версию "Шахедов".

Однако наша противовоздушная оборона постоянно находится на боевом дежурстве и успешно отражает большинство атак. К тому же каждый день благодаря войскам радиоэлектронной борьбы срывается более 200 боевых задач противника.

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Общие потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупационная армия уменьшилась на 269 760 человек. Теперь российские воины могут наслаждаться концертами Кобзона вволю. Серьезные потери понесут россияне и в технике.

Так, с 24 февраля 2022 года по 12 сентября оккупанты потеряли: