Соответствующие кадры обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет 24 Канал.
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"FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны"
Александр Сырский рассказал, что под Соледаром украинские воины продолжают уничтожать технику оккупантов.
На видео – результаты слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр "Команда Вялого" и их собратьев из других подразделений. FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны,
– подчеркнул генерал-полковник.
Отметим, что на обнародованных кадрах дроны уничтожают российскую бронетехнику, в частности, замаскированную, КамАЗ, ЗРК "Стрела-10" и грузовики УРАЛ.
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Как ВСУ работают по оккупантам под Соледаром: смотрите видео
Россия уже потеряла около 270 тысяч бойцов
- Заметим, что по состоянию на 12 сентября агрессор уже потерял на войне против Украины почти 270 тысяч своих военных. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 550 оккупантов.
- Кроме того, превратили в металлолом еще 123 единицы российской техники. Подробнее о потерях врага читайте здесь.