Кроме того, в результате работы украинских военных пострадали также несколько единиц техники захватчиков. К тому же, эти удары уничтожили с десяток русских солдат.
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Как украинские военные уничтожили оккупантов под Бахмутом
На видео Сырский показал работу военных из формирований "Агрус" и "Асгард", входящих в подраздел "Глаза". На кадрах можно увидеть, что наши защитники уничтожили несколько танков и минометов российской армии, которыми оккупанты наносили поражение по позициям нашей армии.
Сырский показал, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении / Видео из телеграм-канала Александра Сырского
Удары украинские солдаты наносили с помощью беспилотных летательных аппаратов и других видов вооружения. После того как происходило попадание, техника оккупантов мощно взрывалась и пылала.
Наконец, наши военные также смогли поразить несколько мест скоплений русских солдат. В результате несколько десятков оккупантов стали "двухсотыми" и "трехсотыми".
Россияне имеют значительные потери на фронте
- В Генштабе ВСУ 11 сентября рассказали, что еще 580 захватчиков ликвидировали украинские защитники. Кроме того, наши солдаты уничтожили несколько десятков вражеской артиллерии и боевых бронированных машин.
- В Силах обороны Юга Украины 10 сентября отметили, что еще 3 лодки российской армии удалось уничтожить на дельте реки Днепр. Кроме того, ВСУ также ликвидировали на Юге один полевой пункт боеснабжения.
- Днем ранее на Таврическом направлении Вооруженные Силы смогли уничтожить вражескую радиолокационную систему российских захватчиков. Речь идет о редкий комплекс "Зоопарк".
- В то же время разведка Нацгвардии нашего государства нанесла мощный удар по российскому "Сонцепеку". Горение этого комплекса было видно в нескольких километрах.
- Также украинские дроны атаковали штаб оккупантов на временно оккупированном Запорожье. Там в тот момент происходили псевдовыборы по гауляйтерам Москвы.