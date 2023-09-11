Кроме того, в результате работы украинских военных пострадали также несколько единиц техники захватчиков. К тому же, эти удары уничтожили с десяток русских солдат.

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Как украинские военные уничтожили оккупантов под Бахмутом

На видео Сырский показал работу военных из формирований "Агрус" и "Асгард", входящих в подраздел "Глаза". На кадрах можно увидеть, что наши защитники уничтожили несколько танков и минометов российской армии, которыми оккупанты наносили поражение по позициям нашей армии.

Сырский показал, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении / Видео из телеграм-канала Александра Сырского

Удары украинские солдаты наносили с помощью беспилотных летательных аппаратов и других видов вооружения. После того как происходило попадание, техника оккупантов мощно взрывалась и пылала.

Наконец, наши военные также смогли поразить несколько мест скоплений русских солдат. В результате несколько десятков оккупантов стали "двухсотыми" и "трехсотыми".

Россияне имеют значительные потери на фронте