Вчерашняя "хлопок" в Мелитополе – это "приветствие" с окончанием фейковых выборов. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Федоров отметил, что на оккупированных территориях проходят "взрывные" выборы для России. Потому что движение сопротивления не останавливается и продолжает ликвидировать врага и тех, кто участвовать в организации этого фейка, которое оккупанты называют выборами.

Уничтожена база россиян

В результате нового хлопка, по словам Федорова, уничтожена одна из крупнейших военных баз врага на территории временно оккупированной Запорожской области, которую они пытаются организовать на территории мелитопольского аэродрома.

"Именно туда (территория Мелитопольского аэродрома) враг свозит военную технику и огромное количество боеприпасов. Так что это то место, где прилетает над часто и где произошел взрыв на этот раз", – сказал Иван Федоров.

Взрывы могли слышать жители близлежащих деревень, в том числе в Семеновке.

Десятки оккупантов уничтожены

Мэр Мелитополя выразил надежду, что в результате "хлопка" десятки оккупантов были уничтожены.

Десятки врагов никогда больше не смогут воевать против нашей украинской армии. Таким образом закончились съемки их фильма под названием "выборы",

– отметил Иван Федоров.

Заметим, что "взрывные" выборы для оккупантов начались 29 августа с Новой Каховки, затем продолжились в Бердянске, Мелитополе, Родах.

Справка. Российская избирательная комиссия организует так называемые выборы местных депутатов в районах Украины, которые ВСУ давно вернули под свой контроль. В то же время карты российского ЦИК не совпадают даже с картами Кремля.

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