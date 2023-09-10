Об этом сообщил городской голова. Иван Федоров отметил, что взрыв слышали и в окрестных населенных пунктах, передает 24 Канал.

Кстати Дрожала даже земля: в тылу оккупантов возле Мелитополя слышали мощные взрывы

Что известно о взрыве в Мелитополе

Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким "хлопком",

– заметил Федоров.

Отметил, что жители Мелитополя и близлежащих населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию.

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Оккупанты завершили псевдовыборы