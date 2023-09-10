Об этом сообщил городской голова. Иван Федоров отметил, что взрыв слышали и в окрестных населенных пунктах, передает 24 Канал.

Кстати Дрожала даже земля: в тылу оккупантов возле Мелитополя слышали мощные взрывы

Что известно о взрыве в Мелитополе

Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким "хлопком",
– заметил Федоров.

Отметил, что жители Мелитополя и близлежащих населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию.

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Оккупанты завершили псевдовыборы

  • Отметим, что вечером 10 сентября городской голова также сообщил, что цирковое представление под названием "псевдовыборы" завершилось. Российские захватчики на протяжении недели терроризировали людей на пока что оккупированных территориях подомовым "голосованием".
  • Федоров отметил, что оккупанты вручали "бюллетени" под дулом автомата и "рекомендовали" голосовать за партию Путина "Единая Россия".